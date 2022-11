PS e PSD querem forçar doentes contagiosos a ficarem isolados

Hermana Cruz Hoje às 20:39 Facebook

O "bloco central" quer mexer na Constituição para que, em caso de pandemia, os cidadãos possam ser obrigados a ficar confinados, caso estejam infetados. O PSD vai mais longe e propõe também internamentos compulsivos. As medidas estão a ser vistas como restritivas dos direitos e liberdades individuais, recebendo críticas internas e da Ordem dos Advogados. Os dois partidos alegam, contudo, que procuraram um equilíbrio e garantem abertura para fazer ajustamentos.

"É naturalmente preocupante. São verdadeiras restrições aos direitos e liberdades", crê o bastonário da Ordem dos Advogados, Luís Menezes Leitão, referindo-se às propostas do PSD e do PS de alteração ao artigo 27º da Constituição e acusando até os socialistas de estarem a tentar "legalizar à posteriori as decisões claramente inconstitucionais que o Governo tomou durante a pandemia".

supressão de direitos

Em causa a proposta do PS para que "pessoa portadora de doença contagiosa grave" ou que acarrete "fundado receio de propagação da doença ou infeções graves" possa ser "separada" por "determinação de autoridade de saúde, pelo tempo estritamente necessário".