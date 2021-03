Alexandra Barata Hoje às 07:38 Facebook

Os dois vereadores do PSD e a vereadora do PS, Margarida Guedes, aliaram-se para retirar as competências ao presidente do Município de Pedrógão Grande, Valdemar Alves, que lhe tinham sido delegadas pela Câmara.

Dessa forma, conseguiram passar a ter acesso a assuntos que não eram levados a reunião de Câmara, e dos quais só tinham conhecimento na rua ou na reunião de Assembleia Municipal (AM), acusam.

Gota de água