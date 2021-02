PS e PSD tentam levar independentes para as suas listas autárquicas

Hermana Cruz com Marisa Silva Hoje às 13:50 Facebook

Já há autarcas a aceitarem encabeçar listas do PS e do PSD. Isaltino Morais resiste em Oeiras e Rui Moreira no Porto.

Desde que foi aprovada a nona alteração à lei eleitoral autárquica que aumentou o aliciamento de partidos, sobretudo do PS e do PSD, a autarcas independentes, para que regressem a "casa". Alguns já aceitaram. Outros, como Isaltino Morais, resistem ao "namoro" do PSD em Oeiras. No Porto, Rui Moreira garante que está fora de questão encabeçar uma lista de um partido.

Em Fafe, o independente Antero Barbosa, que foi expulso do PS por ter concorrido contra o partido nas autárquicas de há quatro anos, já aceitou voltar a "casa" e encabeçar a lista socialista à Câmara. O seu movimento e a Concelhia socialista assinaram um acordo político para juntar numa única candidatura a família "rosa".