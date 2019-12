PS elege líder em maio com simpatizantes e faz congresso no Algarve

Carla Soares Hoje às 11:23 Facebook

Calendário a ratificar na próxima semana arranca com concelhias em janeiro. Eleição direta do secretário-geral tem cerca de 500 inscritos sem militância.

O PS marcou para 15 e 16 de maio de 2020 a eleição do secretário-geral, que tem como novidade a participação dos simpatizantes. Pela primeira vez, vão poder votar nas diretas, havendo cerca de 500 inscritos. Segundo o calendário interno já aprovado pela Comissão Permanente, mas que tem ainda de ser ratificado em reunião da Comissão Nacional, no dia 4 de janeiro, o XXIII Congresso Nacional será a 30 e 31 de maio. E, desta vez, os socialistas escolhem o Algarve.

No próximo sábado, a Comissão Nacional reúne-se no Porto para aprovar o calendário a que o JN teve acesso. A proposta da Comissão Permanente prevê que as eleições das secções e das concelhias se realizem a 31 de janeiro e 1 de fevereiro. A 13 e 14 de março, são escolhidos os presidentes das federações distritais e das Mulheres Socialistas, bem como os delegados aos congressos federativos previstos para 4 e 5 de abril.