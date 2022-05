PS expulsa militante que resistiu ao fascismo, Manuel Alegre é contra

JN/Agências Hoje às 16:31 Facebook

O PS prepara-se para expulsar Maximino Serra, militante histórico que está no partido desde antes do 25 de Abril e que resistiu à ditadura do Estado Novo. A decisão foi tomada depois de o socialista, de 87 anos, ter aceite ser candidato suplente por outra força política às últimas eleições autárquicas. Maximino fala em "traição" e Manuel Alegre, outro histórico do PS, já anunciou querer "reverter a expulsão" do companheiro.

Maximino Serra foi notificado da sua saída por carta, pela Comissão Nacional de Jurisdição do partido. Os socialistas tiveram conhecimento de que o militante em causa tinha sido o último candidato suplente pelo Nós, Cidadãos à Câmara de Alcobaça, nas autárquicas de setembro de 2021.

O antigo resistente antifascista aceitou integrar a candidatura de Rui Alexandre, então presidente da concelhia do PS de Alcobaça. Este resolveu avançar por outra força política quando constatou que o seu partido não iria escolhê-lo como candidato, explica o "Público".

"Apoiei-o por amizade e aceitei ser o último suplente da lista", sublinhou Maximino Serra, argumentando também que o Nós, Cidadãos não é "um partido" mas sim "uma plataforma".

O militante que o PS quer expulsar diz ser "alérgico a imposições" e afirma ter sido vitima de "traição" pelo seu partido de sempre. Descrevendo-se como "o único antifascista vivo que milita no PS", garante ter ficado "muito admirado por António Costa ter admitido" a sua expulsão. Contudo, dá o benefício da dúvida ao líder: "Penso até que ele não se apercebeu do que me fizeram", refere.

Manuel Alegre anunciou que pretende "reverter a expulsão" de Maximino Serra, revelando já ter contactado a direção do PS nesse sentido. Este histórico socialista afirmou que a decisão é "um absurdo burocrático que atenta contra a memória da resistência e do próprio PS".

A Comissão Nacional de Jurisdição do PS refere que os estatutos do partido consideram uma "falta grave" qualquer candidatura de militantes por outras forças, sublinhando ainda que a pena de expulsão foi aplicada porque Maximino não quis pronunciar-se sobre o sucedido, apesar de ter sido notificado para o efeito.