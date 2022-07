PS faz eleições concelhias em outubro e distritais em novembro

O aparelho socialista vai a votos, com o partido a acertar eleições internas para 7 e 8 de outubro nas concelhias; e 4 e 5 de novembro para eleger os líderes das distritais e os delegados aos congressos (dias 19 ou 20). A proposta de calendário marca, este sábado, a reunião da Comissão Nacional do PS, também dominada pelos prometidos pedidos de explicação a António Costa e a Pedro Nuno Santos sobre a polémica dos aeroportos.

A reunião deste órgão deliberativo máximo entre congressos, sábado de manhã em Ílhavo (Aveiro), esteve inicialmente marcada para o mesmo sábado do congresso do PSD, numa semana dominada pela crise no Governo. O primeiro-ministro desautorizou o ministro das Infraestruturas e mandou revogar o despacho sobre os aeroportos de Lisboa.

Na ocasião, socialistas como Daniel Adrião, líder de uma tendência alternativa, prometeram questionar na reunião os dois governantes, após os contornos do conflito terem ficado por esclarecer e de Costa ter perdoado "o erro grave" de Pedro Nuno Santos, afastando uma demissão.