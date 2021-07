PS indica combate à pobreza e melhores salários como saídas de futuro

A líder parlamentar do Partido Socialista, Ana Catarina Mendes, elegeu, esta sexta-feira, o combate à pobreza e exclusão social, com especial enfoque na infância, e a melhoria dos salários para os jovens recém-formados, duas apostas dos socialistas para alavancar o país.

Mendes falava no encerramento das Jornadas Parlamentares do PS em Caminha, após visita a uma fábrica de componentes para automóveis em Paredes de Coura, que sofreu o revés de um incêndio em plena pandemia, mas já está a laborar em pleno e prevê encerrar 2021 com uma faturação de 24 milhões de euros.

O diretor-geral da empresa, Rui Lobo, reportou dificuldades com recursos humanos pela falta de competitividade do mercado de trabalho: "O nosso país está a formar quadros e depois as empresas não conseguem absorvê-los pela competitividade do salário que eles têm noutros países. Esse é que é o grande problema agora." Ana Catarina Mendes respondeu que o "grande desafio" do Governo "é conseguir garantir que os jovens venham para o mercado de trabalho com um salário assinalável". "É preciso fazer esse esforço", assinalou.

Uma aposta que a líder parlamentar socialista reforçou no seu discurso de encerramento das jornadas, apontando igualmente o combate à pobreza como outra prioridade. Ambas são necessárias para alavancar um país que "não é o das maravilhas", disse. "Sabemos bem que quando a Alice mergulhou no túnel, mergulhou num poço sem fundo e sabemos bem que se não tivesse sido a vontade férrea do Partido Socialista, do Governo, do Grupo Parlamentar, das nossas autarquias, a resposta a esta crise tinha sido um poço sem fundo como foi com o CDS e com o PSD no Governo na outra crise", declarou Ana Catarina Mendes, referindo que "os socialistas querem ir para um Portugal mais coeso, mais solidário, mais desenvolvido, aproveitando os instrumentos financeiros" de que o país dispõe.

"Aos que dizem que não temos agenda, nós respondemos: o papel fundamental do Programa de Resiliência e Recuperação é o combate à bolsa de pobreza e exclusão que ainda hoje existe em Portugal. Não podemos continuar a ter crianças e jovens que morrem pobres. Temos de fazer tudo para tenham as mesmas oportunidades. E se nós deixamos de lado nesta sessão legislativa a nossa agenda para a infância vamos recuperá-la na próxima", acrescentou.

Resiliência, recuperação e reconhecimento são as palavras que deram mote às jornadas, que decorreram na quinta e sexta-feira em Caminha. A empresa Doureca, visitada por deputados socialistas e que possui duas unidades de produção no concelho de Paredes de Coura, apresenta-se como resiliente. Segundo o diretor-geral, Rui Lobo, antes de ser atingida por um incêndio em janeiro deste ano, tinha 340 trabalhadores e passou a ter 300, mas equilibrou-se: "O impacto do incêndio foi relativamente pequeno porque rapidamente recuperamos e não perdemos praticamente encomendas nenhumas. As que perdemos tem a ver com a pandemia. Este ano pensamos que iremos faturar cerca de 24 milhões de euros e já andamos perto dos 30 antes da pandemia."