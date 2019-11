PS pede esclarecimentos sobre denúncia de abuso contra trabalhadora do Pingo Doce

Hoje às 15:00 Facebook

O grupo parlamentar do PS pediu, esta terça-feira, esclarecimentos à ministra do Trabalho sobre denúncia de abuso contra uma trabalhadora do Pingo Doce, alegadamente impedida de ir ao WC após vários pedidos nesse sentido.

"O Grupo Parlamentar do PS (GPPS) quer obter esclarecimentos sobre as denúncias de que uma trabalhadora do Pingo Doce (Grupo Jerónimo Martins) foi impedida de ir à casa de banho, após reiterados pedidos nesse sentido, acabando por urinar na caixa perante colegas e clientes da loja", escreveu o grupo em comunicado de imprensa.

O pedido de esclarecimento vem na sequência da denúncia feita pelo Sindicato dos Trabalhadores do Comércio e Serviços (CESP). Segundo o sindicato a situação ocorreu no dia 27 de Outubro e foi presenciada por colegas mas também clientes.

O CESP alega que a trabalhadora sofreu uma "brutal humilhação" e acusa a empresa de fomentar "clima de intimidação" na generalidade dos estabelecimentos do supermercado em causa.

O Grupo Parlamentar do PS pretende saber se a Autoridade para as Condições do Trabalho recebeu a denúncia, se "efetuou diligências para apurar a sua veracidade" e, caso se confirme o abuso laboral, "em que punições incorre a empresa e de que forma será possível evitar situações destas no futuro".

O grupo parlamentar sublinha que, a confirmar-se, a situação é "especialmente humilhante e configura violações de várias disposições do Código do Trabalho, merecendo esclarecimentos que conduzam ao seu cabal esclarecimento".

A pergunta tem como primeiro subscritor Tiago Barbosa, coordenador do PS na Comissão de Trabalho e de Segurança Social e conta com a assinatura de vários deputados socialistas.