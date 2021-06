PS pondera adiar congresso por causa da pandemia

Hermana Cruz Hoje às 20:51 Facebook

O PS está a ponderar a possibilidade de adiar, de novo, o seu congresso. A decisão será tomada nos próximos dias, Em causa, a situação pandémica, em Lisboa, onde iria ocorrer a parte do conclave com o maior número de delegados

O congresso do PS chegou a estar previsto para 31 de maio. Seria em Portimão. Mas, no início de março passado, foi remarcado para os dias 10 e 11 de julho. O local também mudou e o modelo do conclave.

O congresso iria ser distribuído por várias regiões do país, mas o PS tinha alugado a Sala Tejo, no Altice Arena, em Lisboa, para concentrar o maior número do total de dois mil delegados.

O secretário-geral já foi reeleito, no passado dia 20, com 94% dos votos numas eleições diretas em que concorreu contra Daniel Adrião. No calendário, ficou apenas por resolver a eleição dos novos órgãos nacionais e a votação da moção do líder, que têm que ocorrer em congresso.

Mas a situação pandémica em Lisboa está a fazer o PS equacionar tudo. Primeiro, esteve em cima da mesa a possibilidade de se alterar a localização da parte do congresso que deveria ocorrer na capital. Só que, o recuo no desconfinamento da Área Metropolitana de Lisboa, levou os socialistas a ir mais além, estando a ser estudado um novo adiamento do conclave. A decisão será tomada, nos próximos dias, pela Direção do partido.