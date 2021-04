PS presta hoje homenagem a 115 autarcas de 1976

C. S. Hoje às 18:43 Facebook

O PS assinala segunda-feira o seu 48.º aniversário e, em ano de autárquicas, presta uma homenagem aos presidentes de câmara socialistas eleitos nas primeiras eleições democráticas locais. Dos 115 autarcas eleitos pelo partido em 1976, 47 estão vivos.

"Associar o 48.º aniversário do PS às conquistas do poder local democrático significa valorizar as raízes da democracia portuguesa no que ela tem de melhor em termos de conquista das liberdades e direitos fundamentais. Foi com o poder local democrático que Portugal venceu muitos dos atrasos nas condições de vida das suas gentes e se posicionou como um país europeu de progresso moral e material", recorda, a propósito, José Luís Carneiro.

O secretário-geral adjunto do PS refere ainda que "homenagear os autarcas eleitos em 1976 e ainda vivos é o melhor modo de enaltecer tantas e tantos obreiros deste trabalho sem fim que é o desenvolvimento local e regional. É uma homenagem aos que ainda hoje assumem esse compromisso".

Na sessão marcada para as 17.30 horas, serão também apresentadas as conclusões preliminares do inventário crítico das marcas da política local do PS, feito pelo ​​​​​​​ISCTE- Instituto Universitário de Lisboa.