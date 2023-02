PS promete "bloquear obstáculos" à renegociação do crédito

O Grupo Parlamentar do PS prometeu, esta quarta-feira, implementar medidas para travar os obstáculos à renegociação dos créditos à habitação que os bancos alegadamente têm implementado. Miguel Costa Matos diz que bancos "até podem estrebuchar", mas vão ter de renegociar.

O debate sobre políticas de habitação que decorreu esta quarta-feira no Parlamento a propósito do pacote legislativo do PCP ficou marcado pela promessa, por parte do Grupo Parlamentar do PS, de que serão criadas medidas para facilitar a renegociação dos créditos. O Governo, que reúne quinta-feira em Conselho de Ministros dedicado à habitação, faltou ao debate.

"Por iniciativa do PS vamos mesmo bloquear todos os obstáculos que a banca venha a implementar para impedir que as pessoas renegociem os seus créditos", prometeu o socialista Miguel Costa Matos, que deixou um aviso aos bancos: "Até podem estrebuchar, e podem bater com os pés, e podem dizer que não são a Santa Casa, mas têm que levar com 230 deputados que lhes têm que dizer que têm de fazer essa renegociação".