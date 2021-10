PS quer acabar com "bloqueios" no acesso às Ordens profissionais

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 18:23 Facebook

Twitter

Partilhar

O PS apresentou um projeto de lei que visa acabar com os "bloqueios" no acesso às Ordens profissionais, em nome do "interesse público". O partido espera "resistências", mas garante que a proposta "não esvazia" o papel destas associações. Os socialistas dizem-se "abertos" a contributos de outras forças políticas.

"A transparência, a maior fiscalização e a auto-regulação das profissões têm de ser feitas de acordo com os tempos exigentes que vivemos", afirmou, esta quarta-feira, a líder parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes, durante a apresentação das propostas para a alteração da Lei-Quadro das Ordens Profissionais. O mundo atual, vincou, "não é compatível com normas ultrapassadas face às exigências do mercado de trabalho".

De modo a "modernizar" as Ordens profissionais, o PS procurou responder a três questões. Desde logo, à necessidade de "reforçar e dignificar o papel e a missão" destas organizações "no que ao interesse público diz respeito", argumentou Ana Catarina Mendes, no Parlamento.

Em segundo lugar, os socialistas pretendem remover aquilo que consideram serem "bloqueios que as ordens criam no acesso à profissão". Por último, querem "modernizar" estas associações, adaptando-as às "exigências" do mundo atual e, consequentemente, contribuindo para gerar "maior produtividade e mais emprego".

Ana Catarina Mendes assegurou que o PS "sempre soube" que iria enfrentar um "conjunto significativo de resistências" da parte das Ordens. No entanto, apelou a que estas não façam da proposta socialista "matéria de luta na praça pública".

A líder parlamentar lembrou também que a proposta será debatida em plenário na próxima quarta-feira (dia 13) e que, depois disso, terá início um período de discussão na especialidade. Nessa altura, serão ouvidas as Ordens e o PS começará, também, a tentar criar convergências junto dos restantes partidos, com vista à elaboração de uma proposta final.

"Não estamos a tirar poderes às Ordens"

PUB

A deputada Constança Urbano de Sousa detalhou algumas medidas incluídas no projeto. Para além da eliminação das "restrições injustificadas" no acesso à profissão, o PS quer, também, tornar obrigatória a figura do provedor dos destinatários dos serviços - que hoje é facultativa -, de modo a promover uma melhor articulação entre as Ordens e a sociedade.

Quanto ao órgão de supervisão, que atualmente já é obrigatório, deve ser capacitado de forma a tornar-se "verdadeiramente independente", propôs a deputada. Em concreto, o PS preconiza alterações ao nível da composição do órgão e um reforço das suas competências.

"Não estamos a tirar poderes às Ordens, estamos a recentrar os seus poderes na missão que devem ter num Estado de Direito", argumentou Urbano de Sousa. A missão, vincou, é "regular uma profissão com vista ao interesse público", sem "esvaziar" estas organizações.

Diminuir taxas

A deputada Joana Sá Pereira apresentou algumas das medidas que o PS quer aplicar a quem se candidata a entrar nas Ordens. O "grande objetivo", referiu, passa por "democratizar o acesso às profissões", eliminando restrições "que não têm justificação do ponto de vista do interesse público".

Os socialistas propõem a "uniformização dos tempos de estágio de todas as Ordens" para um máximo de 12 meses, elencou a deputada. Já a avaliação dos candidatos à profissão deve passar a ser feita "por um júri independente", composto por membros da Ordem mas, também, por "personalidades externas".

O PS também defende a redução de taxas, de modo a que a condição socioeconómica dos candidatos não seja um "obstáculo" ao acesso à profissão. Joana Sá Pereira reivindica "alguma razoabilidade" neste particular, garantindo existirem casos em que os candidatos têm de desembolsar quantias "muito semelhantes" às que são cobradas por um mestrado no Ensino Superior público.

Quanto à fase da formação e avaliação, os socialistas propõem a "eliminação da duplicação de conteúdos" - ou seja, de matérias que já constam do processo de formação académica dos candidatos e que estes repetem quando se candidatam à Ordem. O partido deseja que a formação dada nestas associações passe a ser "eminentemente prática".

O PS quer também "fomentar a possibilidade da formação à distância, com a inerente redução de custos" para quem pretende aceder às ordens. Estas, referiu Joana Sá Pereira, não devem poder "recusar o reconhecimento de habilitações académicas que já estão reconhecidas" em Portugal.

O deputado Ascenso Simões, também presente na apresentação, sublinhou que o projeto de lei do PS visa apenas "iniciar" um debate que, idealmente, terminará com um "amplo consenso" no Parlamento. Para o socialista, o objetivo é garantir que as Ordens sejam "elementos de desenvolvimento e não de enquistamento na sociedade portuguesa".