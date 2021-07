PS quer mudar regras para facilitar criação de vilas e cidades

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 13:24 Facebook

Objetivo é colmatar "vazio" deixado pelo fim da lei anterior, em 2012. Nos últimos dez anos, nenhuma povoação do continente foi promovida.

O PS quer facilitar a criação de vilas e cidades e apresentou, no Parlamento, um projeto de lei que fixa novas regras para o efeito. O diploma, que surge no seguimento da promulgação da lei das freguesias, visa "colmatar" o "vazio" criado com a eliminação do anterior quadro jurídico, em 2012. Em caso de aprovação, passará a haver critérios que determinam que uma povoação tenha de ter 3000 cidadãos eleitores para se tornar vila e 7500 para ser cidade. Nos últimos dez anos, não houve formação de quaisquer vilas ou cidades no continente.

"Desde 2012, ficámos sem regime jurídico para este tema", afirma Pedro Delgado Alves, o primeiro subscritor do diploma, ao JN. O deputado lembra que, nesse ano, a reforma das freguesias feita pelo Governo de Passos Coelho acabou por também eliminar, talvez "inadvertidamente", o quadro jurídico para a criação de novas cidades e vilas. Agora, o PS quer repô-lo, atualizando alguns critérios "datados" da lei criada em 1982. Para que uma localidade mude de categoria, o projeto propõe que haja uma "ponderação" da "realidade geográfica, demográfica, social, cultural, ambiental e económica" da povoação em causa. De igual modo, a história e a "identidade local" também serão tidas em conta. As assembleias municipais e de freguesia envolvidas terão de aprovar a mudança com maioria absoluta.