PS quer que seja o doente a escolher o lugar onde morrer

Socialistas estão atentos aos avisos de Marcelo e tentam evitar que a eutanásia seja inconstitucional.

O PS voltou a associar-se a BE e a PAN e avançou com um projeto de lei para regulamentar a eutanásia. No diploma, os socialistas tentam esvaziar qualquer hipótese de inconstitucionalidade na morte medicamente assistida, que só poderá ser concretizada em "circunstâncias especiais". Uma das novidades deste projeto é a possibilidade de ser o doente a escolher o local onde quer morrer.

"A não punição da eutanásia em circunstâncias especiais deve resultar, assim, de uma ponderação de direitos e valores constitucionais", considera-se no projeto de lei, que visa alterar o Código Penal, pela 50.ª vez, e acabar com a punição prevista nos artigos 134.º e 135.º.