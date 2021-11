PS quer voto antecipado de confinados nas legislativas

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 19:36 Facebook

O PS apresentou um projeto de lei para prorrogar para 2022 o regime provisório do voto antecipado, que abrange idosos e eleitores que estejam em isolamento devido à covid-19. O partido argumenta que a persistência da pandemia justifica a "prudência" de manter esta medida no próximo ano. Em caso de aprovação, irá aplicar-se nas eleições legislativas de 30 de janeiro. O diploma vai, na sexta-feira, a discussão no plenário da Assembleia da República.

"Não estando ainda superadas todas as necessidades de prevenção que decorrem da gestão da referida pandemia, e antecipando-se a realização em 2022 de novos atos eleitorais, aconselha a prudência que se mantenha em vigor o regime excecional e temporário então criado", lê-se no diploma apresentado no Parlamento pelo PS.

O regime temporário de exercício do direito de voto foi aprovado pelos deputados em novembro de 2020, a poucos meses das presidenciais de janeiro do ano seguinte. Daí para cá, além desse ato eleitoral, também foi aplicado às eleições autárquicas de setembro.

Tanto num caso como no outro, os cidadãos idosos ou em confinamento obrigatório devido à covid-19 tiveram quatro dias para solicitar o voto antecipado. O prazo acabava exatamente uma semana antes da ida às urnas, pelo que quem foi infetado nos dias anteriores às eleições não pôde votar.

O projeto do PS propõe que, tal como ocorreu em 2021, as assembleias de voto das freguesias com mais de 750 eleitores sejam divididas em secções de voto.