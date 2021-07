PS quis ligar Vítor Fernandes a créditos problemáticos

Alexandra Figueira Hoje às 10:15 Facebook

Comissão de inquérito à CGD desvalorizou papel do gestor. Banco de Fomento avançará mesmo sem presidente eleito.

O Partido Socialista (PS) quis fazer uma ligação direta entre Vítor Fernandes e os créditos problemáticos da Caixa Geral de Depósitos, no relatório da segunda comissão parlamentar de inquérito à gestão do banco público em 2019, mas a menção caiu na versão final do documento, aprovada pelos partidos. Esta semana, o Governo suspendeu a eleição de Vítor Fernandes para o Banco de Fomento e, ontem, Siza Vieira disse que a instituição financeira poderá trabalhar mesmo sem um presidente do conselho de administração.