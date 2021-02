PS recusa adiar autárquicas

Hermana Cruz Hoje às 13:51 Facebook

Twitter

Partilhar

O PS recusa adiar as autárquicas por 60 dias, como pretende o PSD. Em conferência de Imprensa, o secretário-geral-adjunto José Luís Carneiro acusou Rui Rio de estar preocupado com "as dificuldades internas do seu partido".

O PS não está disponível para adiar as eleições autárquicas mas admite aperfeiçoamentos ao sistema de voto, com vai propor, por exemplo, PAN e Iniciativa Liberal.

"Rui Rio está mais preocupado em encontrar soluções para as dificuldades internas do seu partido do que propriamente com o decurso natural dos atos eleitorais", acusou o secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, esta sexta-feira, momentos após o anúncio do projeto de lei do PSD que pretende adiar por 60 dias as eleições autárquicas que, por lei, têm que ocorrer entre 22 de setembro e 14 de outubro.

Para José Luís Carneiro, adiar as eleições iria, por exemplo, colocar as autarquias em gestão corrente, uma vez que atiraria para o início do ano a elaborações dos orçamentos. Acresce que se as autárquicas ocorresse entre novembro e dezembro, como pretende o PSD, iriam coincidir com a discussão do Orçamento do Estado para 2022, criando ruído à volta de um "instrumento fundamental da gestão do país".

"Rui Rio não pode solucionar dificuldades internas com iniciativas desta natureza", insistiu José Luís Carneiro, acusando, assim, o PSD de estar a enfrentar entraves no encontro de candidatos fortes às autárquicas.

José Luís Carneiro escusou-se, contudo, a adiantar se irá apoiar o projeto de lei do PAN que pretende uma moratória de quatro anos para a entrada em vigor das novas medidas para os grupos de cidadãos e e aceita ainda as iniciativas daquele partido e da Iniciativa Liberal para que as eleições ocorram em dois dias.