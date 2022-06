PS recusa cortar nos subsídios aos partidos

Sete diplomas visam reduzir as subvenções públicas até 50% e eliminar isenções fiscais. Socialistas opõem-se e só admitem aprovar projeto do PSD.

O Parlamento vai discutir, esta sexta-feira, sete projetos de lei que visam introduzir cortes até 50% nas subvenções públicas dos partidos, limitar os gastos nas campanhas e acabar com as isenções fiscais. Mas o PS considera as propostas "populistas" e apenas admite viabilizar um diploma do PSD que pretende criar apoios para a segunda volta das presidenciais, eleições intercalares e uniformizar as regras entre independentes e partidos.

No total, são sete os diplomas em debate. Três, do BE e do PAN, defendem cortes nas subvenções e nos tetos das campanhas, além da eliminação de isenções fiscais. IL e PCP debruçam-se apenas nos apoios públicos. O Chega na tributação.