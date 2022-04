PS requer subcomissão parlamentar para avaliar fundos e PRR

Carlos Pereira, vice-presidente do grupo parlamentar do PS, anunciou esta quinta-feira a entrega de "um requerimento para uma subcomissão de acompanhamento e avaliação da execução dos fundos europeus e do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)", que "funcionará durante toda a legislatura", para "executar bem, com as prioridades certas e com transparência".

O deputado socialista falava em conferência de imprensa no Parlamento para justificar o pedido de criação de uma subcomissão parlamentar.

"É essencial que se submeta uma proposta desta natureza. Como se sabe, na legislatura anterior estava em funcionamento uma comissão eventual" que "tem limitações de tempo naturalmente", com três meses de vigência, recordou o vice-presidente da bancada.

Agora, "esta subcomissão permite funcionar durante toda a legislatura e engloba a fiscalização política de todos os fundos, do PRR, do Portugal 2020 que ainda está em execução e do PT 2030 que irá entrar em execução".

O deputado socialista referiu ainda que "este tem sido um esforço que o grupo parlamentar e o Governo têm feito no sentido de garantir mais transparência na execução dos fundos". Além disso, considerou "muito importante que o país seja capaz de executar os muitos meios que tem disponíveis".

Dar confiança aos portugueses

"Pretendemos que o país possa executar bem, com as prioridades certas e com transparência para que todos os portugueses possam ter segurança e confiança naquilo que é a utilização dos fundos europeus", rematou Carlos Pereira, após recordar entidades que já acompanham estes dossiês.

Lembrou que, na alteração do código de contratos públicos, foi criada uma comissão nacional de acompanhamento porque "era muito importante serem fiscalizadas" as contratações. No quadro da gestão do PRR, destacou que há também uma comissão nacional de acompanhamento, para além de uma comissão de auditoria para esses fundos. E, "depois, há toda a fiscalização que está disponível seja no Tribunal de Contas, na Inspeção Geral de Finanças, mesmo no Tribunal de Contas europeu e no quadro da Comissão Europeia".