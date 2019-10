PS responde a Bloco: "A geringonça não morreu"

Hoje às 20:09 Facebook

Duarte Cordeiro do PS veio responder ao Bloco de Esquerda, que lamentou esta sexta-feira a decisão do Partido Socialista de não elaborar um acordo escrito e de optar por governar sozinho.

"O PS deu toda a atenção às propostas do BE", respondeu o dirigente socialista e secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares Duarte Cordeiro, que esteve à mesa das negociações com António Costa, Ana Catarina Mendes e Carlos César.

Duarte Cordeiro garantiu ainda que a "gerigonça não morreu" e os dois partidos vão continuar a colaborar na legislatura. A inexistência de um acordo escrito foi justificada pelos "pressupostos" e divergências que o partido encontrou junto do Bloco de Esquerda.

Esta posição foi transmitida aos jornalistas duas horas depois de a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, também em conferência de imprensa, ter lamentado a decisão do PS de não continuar com o modelo da 'geringonça'.

Na quinta-feira à noite, em reunião da Comissão Política do PS, António Costa afirmou que os socialistas, para a nova legislatura, não fariam nenhum acordo escrito de legislatura. No entanto, Catarina Martins disse que soube de antemão que o PS não iria assinar qualquer acordo escrito com o Bloco de Esquerda, depois de António Costa se ter reunido na quinta-feira de manhã com as confederações patronais e ter logo aí afastado mudanças na legislação laboral.

Duarte Cordeiro classificou como "exagerada" a reação de Catarina Martins à decisão de os socialistas não assinarem para a nova legislatura um acordo escrito de legislatura com nenhum dos parceiros (Bloco de Esquerda, PCP, PEV, Livre e PAN).