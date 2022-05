PS "trava" audição de autarca de Setúbal mas aceitou a de Medina

O PS inviabilizou a audição do presidente da Câmara de Setúbal, André Martins, no Parlamento, sobre o caso do acolhimento dos refugiados ucranianos. Os socialistas alegam que a fiscalização deve ser feita pela Assembleia Municipal. Mas, em junho do ano passado, aceitaram que Fernando Medina fosse chamado a prestar "contas" sobre a partilha de informações da Câmara de Lisboa com a embaixada da Rússia. Uma dualidade de critérios que deixou o líder do PSD, Rui Rio, "estupefacto".

Os requerimentos para chamar André Martins, eleito pela CDU, foram apresentados por PSD, Chega, IL e PAN. E foram chumbados com os votos contra dos deputados do PS e os votos a favor dos restantes partidos, incluindo o PCP.

"Parece-nos que a resposta perante o órgão de fiscalização político de uma Câmara é a respetiva Assembleia municipal", justificou prontamente o deputado do PS Pedro Delgado Alves. Ao JN, reafirmou: "Os autarcas não é perante a Assembleia da República que prestam esclarecimentos".