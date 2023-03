PS "trava" aumentos salariais na Lusa

Hermana Cruz Hoje às 13:59 Facebook

O PS votou contra, esta sexta-feira, um projeto de resolução do BE, que visava recomendar o reforço do orçamento da agência Lusa com "garantia do aumento salarial" exigido pelos trabalhadores, que se encontram em greve até domingo.

O projeto de resolução do BE, que recomendava ao Governo o "reforço do orçamento da agência Lusa como garantia do aumento salarial dos seus trabalhadores", foi rejeitado, esta sexta-feira, com os votos contra do PS e a abstenção da Iniciativa Liberal. Todas as restantes bancadas votaram a favor.

Recorde-se que os trabalhadores da agência Lusa estão em greve, desde a passada quinta-feira e até domingo, por discordarem da proposta da administração para aumentos salariais, que inicialmente previa uma subida de 35 euros e passou depois para 74 euros.

Os sindicatos representativos dos trabalhadores exigem, contudo, aumentos salariais de 100 euros (a proposta inicial era de 120 euros).

Devido à greve, a agência Lusa está sem produzir notícias desde quinta-feira.