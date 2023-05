PS trava depoimentos de Costa, Carneiro e Mendonça Mendes na CPI da TAP

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 19:59 Facebook

O PS anunciou, esta quarta-feira, que vai chumbar o requerimento para que o primeiro-ministro responda por escrito, à comissão parlamentar de inquérito (CPI) da TAP, sobre os acontecimentos que levaram à intervenção do SIS na noite da polémica no ministério das Infraestruturas.

Os socialistas também votaram contra as audições do ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, do secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, António Mendonça Mendes, do diretor do SIS, Neiva da Cruz, e da secretária-geral do SIRP, Graça Mira Gomes. Foi ainda chumbado o depoimento por escrito do diretor nacional da PSP, Magina da Silva.

Os vários requerimentos foram apresentados por Chega, IL e BE, tendo sido todos chumbados pelo PS, com a abstenção do PCP. O deputado socialista Bruno Aragão argumentou que nenhum dos requerimentos "cabe no objeto desta comissão". "Não acompanharemos nenhum deles", revelou.

Ex-chefe de gabinete de Pedro Nuno nunca teve problemas com Pinheiro

A CPI ouviu a antiga chefe de gabinete do ex-ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos. Maria Antónia Barbosa de Araújo, que desempenhou as referidas funções até 4 de janeiro deste ano, confirmou que o plano de reestruturação da TAP só estava disponível para três pessoas: o ministro, o secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Mendes, e Frederico Pinheiro, ex-adjunto do ministério que acusou o atual ministro, João Galamba, de ter querido mentir à CPI.

"Era um documento de extrema sensibilidade", justificou Maria Antónia Araújo aos deputados. Nesse sentido, não poderia "circular pelo apoio administrativo do ministério", acrescentou. Sobre o arquivo do ministério, assegurou que eram guardados todos os documentos, "com as garantias de proteção de confidencialidade e de acesso".

A antiga chefe de gabinete de Pedro Nuno - que, agora, desempenha as mesmas funções no gabinete do atual secretário de Estado das Infraestruturas, Frederico Francisco -, também revelou que nunca teve problemas com Frederico Pinheiro, com quem trabalhou entre 2020 e o início de 2023: "Sempre tive uma boa relação de trabalho" com ele, garantiu.

Segundo Maria Antónia Araújo, o ex-adjunto "respondia muito rapidamente de cada vez que o sr. ministro precisava de uma informação". Questionada sobre se este tinha uma personalidade conflituosa, afirmou nunca ter tido "nenhum conhecimento direto" de qualquer episódio dessa natureza.

Sobre se Pinheiro tinha a função de tirar notas em reuniões com entidades externas, a chefe de gabinete frisou que isso "não era uma obrigação", embora Pinheiro tivesse "essa iniciativa". "Muitas vezes", mesmo sem lhe pedir, recebia e-mails de Pinheiro com as notas: "Às vezes até incomodava um bocadinho, porque estava sempre a teclar", acrescentou, rindo-se.