PS usa redes sociais para atenuar contestação ao programa Mais Habitação

A contestação em torno do programa Mais Habitação levou o PS a recorrer às redes sociais, publicando uma série de vídeos, em que tenta mostrar as virtudes de uma medida que, garante, apenas pretende "tornar a vida dos portugueses melhor" e não pretende "atacar os senhorios".

São vários os vídeos que o PS anda a publicar nas redes sociais, com o intuito de ajudar a "distinguir entre os factos e a ficção quando" se fala "das propostas do programa Mais Habitação". Um programa que, dizem os socialistas, apenas pretende "tornar a vida dos portugueses melhor" e não visa "atacar os senhorios".

Um desses vídeos aborda medidas que estão a criar maior contestação social, como o arrendamento coercivo e o arrendamento a valores abaixo dos praticados no mercado. "O Governo quer atingir os senhorios com estas medidas?", pergunta-se logo no início do vídeo, onde são enumeradas uma série de vantagens para quem opte por colocar no mercado de arrendamento imóveis a preços acessíveis.

"Aliás, uma das prioridades destas medidas passa mesmo por proteger os senhorios", garante, de imediato. Como? Dizem os socialistas que os senhorios que adiram à iniciativa Arrendar para Subarrendar "poderão beneficiar de reduções em IRS, IRC, IVA, IMI e IMT".

Além disso, os proprietários que aceitem colocar no mercado de arrendamento os seus imóveis "por valores acessíveis" terão o "Estado a assegurar o pagamento das rendas após três meses de incumprimento".

"Não, o Governo não quer atacar os senhorios", garante o PS, nesse vídeo, para acrescentar: "O Governo quer trabalhar com os senhorios para tornar a vida dos portugueses melhor. Proteger o direito à habitação não faz dos senhorios inimigos".