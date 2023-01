PS vai viabilizar comissão de inquérito sobre a TAP

O Partido Socialista (PS), através do líder parlamentar Eurico Brilhante Dias, confirmou esta terça-feira que o partido vai viabilizar a comissão de inquérito pedida pelo Bloco de Esquerda (BE) sobre a gestão da TAP.

O pedido de comissão de inquérito parlamentar, feito pelo Bloco de Esquerda e também pelo Chega, surge depois da polémica indemnização de 500 mil euros à ex-secretária de Estado Alexandra Reis. A bancada parlamentar socialista viabilizou apenas a proposta dos bloquistas. Na Assembleia da República, em conferência de Imprensa, Eurico Brilhante Dias disse ser necessário "esclarecer a situação".

O líder parlamentar do PS disse que será ouvido o conselho de administração da TAP, que "deve esclarecimentos ao Parlamento e aos portugueses". Questionado sobre porque é que não foi viabilizada a proposta do Chega, que era idêntica, Brilhante Dias afirmou aos jornalistas que o pedido do BE "parece razoável". "Não viabilizamos propostas da extrema-direita", acrescentou.

"Acho que os portugueses continuam a querer perceber como foi formado o quadro remuneratório e em particular como foi feito o cálculo para a indemnização que foi paga à sra. administradora de então Alexandra Reis", adiantou o socialista. Para Eurico Brilhante Dias, a comissão de inquérito permitirá perceber se é possível tirar ilações para "fazer retificações".