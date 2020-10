PS volta a adiar Comissão Nacional para discutir presidenciais

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 15:50 Facebook

O PS voltou a adiar, agora de 31 de outubro para 7 de novembro, a reunião da Comissão Nacional que decidirá a orientação do partido nas eleições presidenciais. O motivo foram as restrições de circulação que irão vigorar entre 30 de outubro e 3 de novembro.

A Comissão Nacional, onde os socialistas vão decidir se apoiam alguma candidatura às presidenciais de janeiro ou se darão liberdade de voto aos militantes, tinha estado inicialmente prevista para a primeira quinzena de outubro. No entanto, acabaria por ser oficialmente agendada para o dia 24 deste mês.

No entanto, a 9 de outubro, o partido adiou uma vez mais a reunião, alegando "dúvidas sobre a conformidade da sua realização" em dia de reflexão das eleições regionais dos Açores. Agora, o novo adiamento explica-se com as "restrições de circulação aprovadas na última reunião do Conselho de Ministros".

Em nota enviada às redações, o PS informa que a Comissão Nacional, de 7 de novembro "mantém a mesma ordem de trabalhos, que será dedicada à análise da situação política e às eleições presidenciais".

A corrente minoritária, liderada por Daniel Adrião, defende o apoio a Ana Gomes e pretende realizar um referendo interno para decidir a posição do partido nas presidenciais. No entanto, esta proposta não deverá colher os apoios necessários.

A reunião da Comissão Nacional realiza-se às 14.30 horas, no cineteatro Capitólio, em Lisboa.