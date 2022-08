PSD acusa Costa de estar à frente de um Governo "sem senso nem comando"

Guilherme Gonçalves Hoje às 20:54 Facebook

Na cerimónia de abertura da 18. ª universidade de verão do PSD, esta segunda-feira em Castelo de Vide, o secretário-geral do partido Hugo Soares não poupou nas críticas ao Governo, o "mais desgovernado" dos últimos 20 anos. Depois de denunciar a "inflação galopante", o dirigente social-democrata apontou o dedo a António Costa e acusou-o de estar à frente de um Governo sem "senso, responsabilidade, nem comando".

No entender dos sociais-democratas, o primeiro-ministro tem "falta de autoridade" e Hugo Soares citou situações que considera serem a prova do "Governo gasto" de António Costa. Desde a contradição entre Pedro Nuno Santos e o primeiro-ministro no caso da anulação do despacho do ministro das Infraestruturas e Habitação sobre a localização do novo aeroporto até à intenção do ministro das Finanças de contratar Sérgio Figueiredo e passando pela ministra da Agricultura que "ousou ameaçar um parceiro social", em menção à polémica com a CAP.



O secretário geral do PSD denunciou ainda a "falta de senso" da ministra da Saúde devido à suas declarações em que tentou justificar a "falência" do SNS com políticas de saúde dos anos 80.

Recomendou ainda que a ministra Mariana Vieira da Silva visite o Pinhal de Leiria, depois de considerar que a serra da Estrela vai ficar "melhor do que estava" após os fogos deste ano. E apontou ainda o dedo à secretária de Estado da Administração Interna, por ter afirmado que a área ardida este ano foi menor do que se previa.

Avança ainda que "o legado de governação socialista nunca é bom", e descreveu o estado do país após a governação de Guterres como "pântano", de José Sócrates como "banca rota" e entende que o este governo deixará Portugal na "cauda da Europa".

O dirigente defende que a solução passa por um mudança de poder e pelo PSD. Entende que "o partido tem 4 anos para se reconciliar com o eleitorado", de forma a pôr fim a um "governo gasto de António Costa".