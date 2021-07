PSD acusa Governo de pressionar escolas a reduzir chumbos

Alexandra Inácio Hoje às 12:21 Facebook

Twitter

Partilhar

As críticas foram proferidas pelos vice-presidentes do partido e da bancada social-democrata: o PSD acusa o Governo de baixar os níveis de exigência e de exercer "enorme pressão sobre escolas e professores para, independentemente do que os alunos saibam ou não, aprovarem as transições de ano". O plano de recuperação das aprendizagens peca em medidas concretas e no reforço de meios - "não há professores que cheguem", alerta David Justino.

Um dia após a audição do ministro da Educação, no Parlamento, o PSD que já havia ensaiado as acusações na comissão voltou à carga. Num balanço feito ao ano letivo, David Justino garante que o Governo ao suspender as provas finais do 3.º, 5.º, 8.º e 9.º anos "prescindiu de instrumentos de avaliação que permitem avaliar alunos e anos mais complicados".

"O Governo não tem ideia das aprendizagens perdidas. O plano foi desenhado para algo que não se sabe muito bem", criticou Luís Leite Ramos, vice-presidente do grupo parlamentar.

O PSD, recorde-se, divulgou a sua proposta de plano nas vésperas da apresentação do Governo. Entre outras medidas, propunham que o Instituto de Avaliação Educativa (IAVE) fizesse "baterias de testes às escolas", as Atividades de Enriquecimento Curricular fossem direcionadas no próximo ano para minimizar o impacto da pandemia e que localmente pudessem ser promovidas escolas de verão.

"Dar mais umas horas apenas não é nada. Não tem efeito absolutamente nenhum", defende David Justino, referindo-se em particular à recuperação dos alunos mais novos do 1.º ou 2.º anos de escolaridade, alegando que os alunos do Secundário podem ser ainda mais penalizados por não terem tempo para recuperar, refletindo-se o impacto já no Ensino Superior. "É uma geração de alunos que vai ficar marcada", afirma. Para o vice-presidente do PSD e antigo ministro da Educação, "não bastam os milhões" anunciados no plano, são precisas medidas muito concretas e a exigência de "todos" (professores, alunos e famílias) para trabalharem mais nos próximos anos.

O plano de recuperação tem de ser traçado a "médio e longo prazo", além de uma legislatura e não pode ser conseguido através do "abaixamento" dos níveis de exigência, insistiu Justino, referindo-se além da "pressão" para redução dos chumbos, à substituição das metas curriculares e programas pelas Aprendizagens Essenciais.

Sobre o insuficiente reforço de meios que consideram necessários para a recuperação das aprendizagens, David Justino insiste que é preciso tornar a carreira docente atrativa. O problema, defende, "não está nas progressões" mas no recrutamento. Deve ser definido um "perfil do professor" para que sejam recrutados para a carreira "os melhores". E é preciso resolver o problema "fulcral" da falta de docentes: há grupos de recrutamento com défice, alunos que já este ano "ficaram largos períodos sem aulas por as escolas não conseguirem contratar docentes". "Não há professores que cheguem", alerta.

PUB

"PSD não governa da bancada"

Confrontados pelos jornalistas com o papel do PSD na Oposição, Luís Leite Ramos defendeu que o partido "não quer governar da bancada. O Governo tem um conjunto de competências e de responsabilidades que tem de exercer. Não queremos substituir o Governo pela Assembleia da República mas quando há medidas que devem ser tomadas, acho muito bem que o Parlamento se assuma e obrigue o Governo a governar", retorquiu o vice-presidente da bancada, explicando que é por este princípio que os social-democratas têm optado por apresentar recomendações ao Executivo.

Ontem na comissão, após as acusações de "facilitismo" proferidas pela deputada Cláudia André, Tiago Brandão Rodrigues defendeu ter ouvido, ao contrário do anterior ministro Nuno Crato, associações de professores, sociedades científicas e um grupo de trabalho antes de aprovar as Aprendizagens Essenciais. Já o secretário de Estado Adjunto da Educação, João Costa, acusou o PSD de apenas recorrer a "chavões populistas".