Medidas na habitação são "ataque à propriedade privada", dizem PSD e IL

O líder parlamentar do PSD afirmou, esta quinta-feira, que as medidas do Governo para a habitação são "um ataque claro à propriedade privada". Joaquim Miranda Sarmento considerou também que o pacote anunciado prova que o Executivo está "cada vez mais próximo das posições da extrema-esquerda".

"Fica claro que este programa - se é que lhe podemos chamar assim - mostra um Governo fechado sobre si mesmo, completamente alheado da realidade e cada vez mais próximo das posições da extrema-esquerda", defendeu Miranda Sarmento, no Parlamento.

No entender do social-democrata, as medidas padecem de um "estatismo demasiado elevado" e parecem promover "um regresso aos anos 70" - ou seja, ao auge da Revolução. Trata-se, por isso, de um "ataque claro à propriedade privada, aos negócios, aos bens dos portugueses, com o Governo a querer impor uma lógica pública de coerção e de abuso de poder sobre os direitos e a propriedade dos portugueses", defendeu.

Miranda Sarmento afirmou que há "uma ou outra medida" com a qual o seu partido concorda, nomeadamente quanto ao licenciamento ou às medidas de cariz fiscal. Ainda assim, considerou o apoio às famílias "demasiado curto" e "muito menos" significativo do que aquilo que o PSD propôs na terça-feira.

O deputado criticou também o facto de estas medidas do Governo só surgirem "depois de sete anos de falhanço absoluto" nas políticas de habitação. Argumentou ainda ​​​​​​​que o pacote apresentado "desrespeita as Câmaras Municipais", uma vez que "trata todos por igual".

Chega e IL denunciam ataque aos senhorios

O líder do Chega, André Ventura, insurgiu-se contra a "excessiva burocracia" do modelo proposto, frisando que este implica alterações legislativas que, "provavelmente, demorarão muito a entrar em vigor". Ventura também criticou o pacote governamental por "limitar o poder dos senhorios".

Tal como o PSD, o deputado da extrema-direita considerou que as medidas divulgadas trarão uma "excessiva estatização do mercado de arrendamento", levando a situações "perigosas". Em concreto, censurou a "obrigação" de os proprietários arrendarem casas devolutas, dizendo que essa decisão está "ao nível do que o BE quis fazer". Para Ventura, a referida medida colocará "em causa" a "estabilidade do mercado", sendo mesmo inconstitucional.

Ao nível dos apoios, o presidente do Chega descreveu o programa como sendo "muito limitado", disponibilizando um auxílio "manifestamente insuficiente" no que toca ao crédito à habitação.

Rui Rocha, líder da IL, também disse estar perante uma "agressão insustentável à propriedade privada". O liberal questionou se, para garantir o "arrendamento compulsivo" das habitações, o Governo enviará a GNR "a casa das pessoas [proprietários] a obrigá-las" a arrendar. Por este motivo, o país está perante um "Estado que persegue", argumentou.

Rui Rocha denunciou aquela que, a seu ver, é uma "intervenção absolutamente brutal no mercado habitacional", falando mesmo na "morte do arrendamento local" e lamentando as consequentes perdas a nível de turismo. O deputado atacou António Costa por, "em desespero", ter apresentado medidas que "disparam em todas as direções".

Preço das casas não vai descer, garante Esquerda

Para Bruno Dias, do PCP, não há qualquer "rutura" com o passado: "A habitação continua a ser tratada como uma mercadoria em mercado especulativo", analisou o comunista, criticando as "substanciais borlas fiscais" e o uso do financiamento público "para suportar ganhos especulativos".

No que toca ao arrendamento, "mantém-se, no essencial, a 'lei Cristas'", sustentou o parlamentar do PCP. Acresce que, a partir de agora, passará a vigorar "o regime aplicado nas portagens", com as Finanças "a cobrar [rendas] em nome dos proprietários", denunciou. Bruno Dias defendeu ainda que só a mudança da lei do arrendamento, o investimento "substancial" em habitação e o recurso aos "lucros milionários" da banca darão "estabilidade" aos inquilinos.

Mariana Mortágua, do BE, viu no anúncio das medidas a prova de que o Governo "desistiu do país": "O que o primeiro-ministro veio dizer é que o preço das casas, que é astronómico, vai continuar astronómico", observou. A bloquista considerou ainda que, ao colocar-se "a financiar rendas altas", o Estado promove uma "transferência brutal de recursos" dos inquilinos e contribuintes para a banca e os "interesses imobiliários".

Descrevendo o "mar de novos benefícios fiscais" como sendo um "prémio a quem especulou", Mariana Mortágua deu um exemplo: "Imagine-se uma entidade que comprou um prédio, despejou quem lá vivia e especulou com esse prédio. Agora, pode vender esse imóvel ao Estado e não pagar imposto sobre mais-valias", denunciou.