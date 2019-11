PSD ameaça Teresa Leal Coelho com ação disciplinar

Nuno Miguel Ropio Hoje às 17:54 Facebook

A Concelhia de Lisboa do PSD ameaçou, esta quinta-feira, Teresa Leal Coelho com uma "ação disciplinar", que pode em último caso levar à sua expulsão, por a atual vereadora da Câmara de Lisboa ter garantido que, apesar de já não ter a confiança política dos órgãos locais do partido, vai-se manter em funções até 2021.

Aumentou o tom da crispação entre a Concelhia de Lisboa do PSD e Teresa Leal Coelho, com aquele órgão, liderado por Rogério Jóia, a acusar esta quinta-feira a vereadora social-democrata na Câmara da capital de proferir "falsidades" sobre a perda da confiança política de que foi alvo e a ameaçá-la de ter o mesmo fim que já tiveram outros dirigentes como António Capucho no passado, quando foram contra as orientações do partido e ficaram sujeitos à penalização mais grave à luz do regulamento interno: expulsão.

A reação de Jóia surgiu após a entrevista da autarca na SIC Notícias, na quarta-feira à noite, em que acusou o dirigente de não só não estar mandatado pelos militantes para dirigir a Concelhia - porque está em regime de substituição do anterior presidente Paulo Ribeiro, que se demitiu -, como de não a ter informado atempadamente qual a era a orientação de voto que o PSD defendia para a proposta de recondução do ex-vereador socialista Manuel Salgado na presidência na Sociedade de Reabilitação Urbana (SRU) da Câmara de Lisboa.

Mais: Teresa Leal Coelho acusou o grupo (que estimou em cerca de dez pessoas) de ser o mesmo que não esteve ao seu lado na campanha eleitoral de 2017, que resultou no pior resultado do PSD em Lisboa e que foi uma das principais razões que levaram à saída de Pedro Passos Coelhos da liderança do partido.

"Considerando que as falsidades que proferiu sobre este processo só poderiam ter como objetivo uma desinformação da opinião pública com intuitos de promoção pessoal à custa de uma tentativa de desclassificar órgãos do PSD na plenitude das suas funções, entendo que pela sua natureza pública é passível da respetiva ação disciplinar no âmbito do Regulamento de Disciplina do PSD", aponta Rogério Jóia, num comunicado enviado às redações, onde destaca que o caso da recondução de Manuel Salgado foi o último sinal da "evidência de uma concertação de posições entre Teresa Leal Coelho e o Partido Socialista", que vinha a registar-se há algum tempo.

Jóia desmente que a atual Concelhia seja a mesma de 2017, de quem Leal Coelho lamenta a falta de apoio: "Ao contrário do que afirma, esta Comissão Política, ainda antes de o ser (importa recordar que só fomos eleitos em janeiro de 2018), já prestava todo o apoio à candidatura fracassada de Teresa Leal Coelho à presidência da Câmara Municipal de Lisboa". "A começar por mim - que integrei a sua lista e fui seu mandatário financeiro - e a acabar no último elemento da minha Comissão Política, nunca lhe faltou apoio ou empenhamento. Fomos nós os poucos que a acompanhámos na sua infeliz campanha eleitoral", defende no documento.

Leal Coelho denunciou a falta de apoio por parte desta atual Concelhia ao seu mandato e assegurou, ao JN, na quarta-feira, que vai manter-se como vereadora do PSD e que "não faria sentido nenhum" passar a independente.

Porém, Jóia garante que "durante todo o seu mandato [Leal Coelho], não compareceu para as reuniões da Comissão Política da Secção de Lisboa do PSD, nem para as reuniões de coordenação autárquica, para as quais havia sido formal e estatutariamente convocada".

"Teresa Leal Coelho não possui já qualquer legitimidade para, em matérias relacionadas com Lisboa, falar em nome do PSD nem desempenha quaisquer funções em sua representação. A sua eventual persistência em intencionar o contrário apenas resultará em equívoco junto da opinião pública, que será de imediato e prontamente desmentido pelos órgãos competentes do partido", contrapõe o dirigente social-democrata.

Na origem da contenda está o facto de Leal Coelho ter votado ao lado do Executivo de Fernando Medina a recondução de Manuel Salgado, desrespeitando a orientação de voto da Concelhia - que só teve ao seu lado o outro vereador do PSD, João Pedro Costa.

Manuel Salgado afastou-se da vereação do Urbanismo mas transitou para a SRU como presidente desta empresa municipal com poderes sobre a construção de infraestruturas na cidade, mas sem poder fazer licenciamentos.