PSD apoia contratação direta de professores pelas escolas

O presidente do PSD, Luís Montenegro, mostrou-se hoje favorável à contratação de professores por parte das escolas, lembrando que há muitos anos que o partido "defende maior autonomia" dos estabelecimentos de ensino e uma "maior descentralização na área da educação".

"Há muitos anos que o PS diz que nem uma coisa, nem outra são prioritárias ou então quando diz faz uma coisa contrária àquilo que diz, portanto, eu só posso, neste momento, anotar que também aí o Governo chega tarde e a más horas", declarou esta quinta-feira em Vouzela, à margem do roteiro Sentir Portugal que decorre até sábado.

​​​​​Para o líder dos sociais-democratas, o recrutamento por parte dos estabelecimentos de ensino já devia ter arrancado de forma a evitar problemas mais uma vez no início das aulas.

PUB

"Isso são coisas que deviam ser feitas para programar o início do ano escolar, não é primeiro inicia-se o ano escolar e a seguir vamos tentar tomar medidas que deviam ter evitado o problema, que é neste momento aquele que mais afeta a qualidade do ensino e o funcionamento do sistema de ensino, que é a falta de professores", defendeu.

Aos jornalistas, Luís Montenegro considerou ainda "lamentável" que as negociações com os sindicatos para alterar o modelo de recrutamento dos docentes só comecem uma semana depois do arranque das aulas.

"Isso devia ter sido pensado e realizado antes de o ano escolar abrir", disse, acrescentando que "se há marca que esta abertura do ano escolar já tem é precisamente a lacuna" da falta de professores e "a circunstância de se repetir este ano aquilo que já o ano passado" aconteceu.

"[Isso] foi altamente penalizador para os nossos estudantes, muitos deles não terem professor, até inclusivamente o ano inteiro em algumas disciplinas", apontou.