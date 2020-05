PSD cancela festas de verão

Hermana Cruz Hoje às 11:58 Facebook

O PSD não vai realizar, este ano, as tradicionais festas do Chão da Lagoa, na Madeira, e do Pontal, no Algarve. Por uma questão de "bom senso" e "sentido de responsabilidade", justifica o líder do partido, Rui Rio.

"Sentido de responsabilidade". Foi com uma publicação nas redes sociais, com esse título, que Rui Rio anunciou, esta quarta-feira, que o PSD não vai realizar, este ano, as tradicionais festas do Chão da Lagoa, na Madeira, e do Pontal, nos Açores. Em causa, a situação que o país vive com a covid-19.

"Segundo as regras do bom senso e de respeito pela saúde de todos nós" justificou, assim, Rui Rio, a razão pela qual decidiu cancelar as habituais rentrées políticas do partido. O líder do PSD não revela que o partido tenciona assinalar a rentrée em outros moldes. Diz apenas: "O PSD decidiu não realizar nenhuma das suas festas de verão, designadamente a do Chão da Lagoa, na Madeira, e a do Pontal, no Pontal".

Recorde-se que a liderança de Rui Rio já tinha transformado o tradicional jantar no calçadão do Pontal numa festa popular, que se realiza, há dois anos, em Monchique.

Na publicação que colocou nas redes sociais, Rui Rio conclui: "Só com disciplina e unidade, conseguimos vencer a covid".