PSD chama Pedro Nuno a dar explicações sobre TAP no Porto

O ministro das Infraestruturas vai ser chamado pelo PSD à Assembleia da República para dar explicações sobre a estratégia da TAP. Pedro Nuno Santos já admitiu que pode ser concedida mais "subsidiação pública" a rotas deficitárias da TAP, mas que será preciso identificá-las.

Pedro Nuno Santos admitiu, esta terça-feira, no Fórum TSF, que a companhia só consegue ser rentável em Lisboa ao mesmo tempo que garantiu que a estratégia do Governo para a TAP "não está a travar o desenvolvimento económico do Norte". Admitiu, ainda, vir a subsidiar rotas deficitárias noutras regiões. O governante respondia a autarcas e empresários, que reagiram à notícia avançada pelo JN de que a TAP vai ter menos 705 mil lugares e menos sete rotas no Porto neste verão face ao verão de 2019.

O PSD do Porto anunciou que vai chamar Pedro Nuno Santos ao Parlamento, para que o ministro explique "a estratégia da TAP de "secar" todos os aeroportos nacionais em detrimento de Lisboa". Alberto Machado, presidente da distrital do PSD Porto, considerou que "não podemos concordar que uma empresa pública faça uma coisa destas, quando os nossos impostos estão a pagar o resgate de uma companhia e não é para servir apenas Lisboa".

Pedro Nuno Santos admitiu que pode ser concedida mais "subsidiação pública" a rotas deficitárias da TAP, mas que será preciso identificá-las.

"Estamos a fazer este debate sobre uma companhia aérea que está a reforçar", apontou o ministro, garantindo que a "TAP está a recuperar os voos [face a 2021] e é a única que liga o Porto ao outro lado do Atlântico". Além da TAP, a United Airlines liga o Porto ao "outro lado do Atlântico" desde 2017.

Plano desconhecido

"Há meio ano que as contas do Governo e da TAP têm estado sem escrutínio", lamentou Alberto Machado, que prevê que, entre tomada de posse, discussão do programa do novo Governo e apresentação do Orçamento do Estado para 2022, "tão cedo não seja possível chamar o ministro ao Parlamento".

A Oposição está preocupada com o destino dos 2,55 mil milhões de euros que o Estado está a injetar na TAP sem que o programa de reestruturação seja conhecido, apesar de reiterados pedidos dos diversos partidos. "É uma fatia enorme dos nossos impostos que está a ser enterrada na TAP sem sabermos se faz sentido, se só vai beneficiar Lisboa ou se a vai falir apesar de tudo", rematou Machado.

A presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), Luísa Salgueiro, defendeu esta terça-feira que a TAP tem que tratar de "forma equitativa" os territórios. A também presidente da Câmara de Matosinhos falava aos jornalistas após uma reunião do conselho diretivo da ANMP, que decorreu em Boticas, no distrito de Vila Real.

"É evidente que considero que sendo a TAP uma companhia de bandeira nacional, tem que tratar de forma equitativa os territórios, até porque todos contribuímos para a solução que permitiu a manutenção da TAP no Estado", afirmou ,quando questionada pelos jornalistas.

Acrescentou, no entanto, que a "realidade do aeroporto Sá Caneiro é uma realidade diferente da realidade do aeroporto de Lisboa e que há rotas que só fazem sentido operar a partir de lá".

"Mas, como sempre, confio no bom senso para que nós possamos não ter na TAP mais um fator de promoção das desigualdades. Estou certa de que não será", frisou, citada pela Lusa.