PSD chama Van Dunem para explicar problema com eleições na Europa

Requerimento será analisado esta sexta-feira em conferência de líderes, em causa está a anulação de cerca de 157 mil votos no círculo da Europa.

O PSD apresentou um requerimento para que a ministra da Administração Interna, Francisca Van Dunem, seja ouvida na próxima reunião da Comissão Permanente após os problemas que levaram à anulação de cerca de 157 mil votos no círculo da Europa. No requerimento, lê-se que o objetivo é que preste "esclarecimentos sobre o processo eleitoral dos emigrantes na Europa". A data da reunião será agendada esta sexta-feira em conferência de líderes.

A repetição das eleições legislativas no círculo da Europa vai acontecer nos exatos moldes daquela que foi anulada pelo Tribunal Constitucional. Assim, quem estava inscrito para o voto presencial é obrigado a votar do mesmo modo e só serão enviados boletins pelo correio para os restantes.

Contactado pelo JN, o Ministério da Administração Interna (MAI) disse que o "universo eleitoral desta eleição é o mesmo da votação que foi anulada, pelo que serão os mesmos 400 cidadãos a poder votar presencialmente nos consulados". Daqui decorre, escreveu fonte oficial do MAI, que só os restantes 925 976 eleitores recenseados no círculo da Europa podem votar via postal.

Emigrantes preocupados

"Os boletins de voto são enviados para todos aqueles que não se inscreveram para voto presencial", disse o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições (CNE), Tiago Machado, ao JN. "As pessoas que se tinham inscrito vão votar presencialmente", não podem alterar para voto postal porque é a "mesma eleição", acrescentou.

Paulo Costa, presidente da Associação "Também Somos Portugueses", alertou para os milhares de eleitores que são impedidos de votar porque não recebem os boletins em casa devido a problemas com moradas.