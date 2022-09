PSD com novo outdoor nas ruas a atacar Costa nas pensões

Leonardo Pereira Hoje às 21:51 Facebook

O PSD lançou, durante esta semana, um novo outdoor por todo o território nacional onde critica a proposta do Governo para as pensões e procura demonstrar a diferença de políticas entre os sociais-democratas e o Governo.

"Austeridade socialista: corte de mil milhões permanente nas pensões para o futuro". Esta é a mensagem principal do outdoor, no qual o partido critica a "austeridade" do Governo e procura sublinhar, recorrendo à cor laranja e ao rosa, a diferença de políticas e opções entre o PSD e o PS.

Novo outdoor do PSD colocado nas ruas do país

Através desta mensagem, os sociais-democratas pretendem denunciar aquilo que consideram ser um "corte permanente que os pensionistas irão sofrer com a proposta do Governo PS para as pensões", lê-se em comunicado. No outdoor, o partido liderado por Luís Montenegro destaca a menagem de "justiça social" e sublinha que com o Programa de Emergência Social, apresentado pelos sociais-democratas a 2 de setembro e chumbado no Parlamento, não haverá "nenhum corte nas pensões para o futuro".

Com a mensagem "Acreditar-Luís Montenegro 2026", o partido diz que este cartaz pretende reproduzir "a voz dos portugueses", acrescentando que já perceberam que "haverá um corte nas pensões a partir de 2024 e com repercussão nas prestações para sempre".