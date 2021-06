PSD com saldo positivo de 850 mil euros

Hermana Cruz Hoje às 17:40 Facebook

Twitter

Partilhar

O PSD conseguiu fechar o ano passado com um saldo positivo de cerca de 850 mil euros. Segundo um comunicado, o partido reduziu ainda a dívida em 2,4 milhões de euros, fixando-a num total de 6,1 milhões de euros.

O PSD terminou o ano de 2020 com um saldo positivo de 854 mil euros, segundo um comunicado, emitido esta terça-feira, pela Direção de Rui Rio.

O partido mantém, contudo, um passivo. Mas a liderança de Rui Rio garante que tem vindo a descer. De acordo com as contas, que vão ser apreciadas no Conselho Nacional de quinta-feira, na Guarda, em 2019 a dívida dos sociais-democratas era de 8,5 milhões de euros. Um valor que, no ano passado, foi reduzido para 6,1 milhões de euros.

"O passivo do partido fixou-se em 6,1 milhões de euros no final de 2020, em resultado de uma redução de 2,4 milhões de euros face a 2019, isto é, 28,4% face ao ano anterior", salienta-se, num comunicado onde se destaca ainda que, entre 2018 e 2020, "a Direção de Rui Rio reduziu 8,3 milhões de euros no passivo do partido".

Esse corte no passivo foi conseguido apesar de Rui Rio ter sido forçado a devolver ao Parlamento 469,3 mil euros "decorrente do recebimento em excesso de subvenção das eleições autárquicas de 2013". "Em apenas dois anos, 2019 e 2020, o partido devolveu um total de 969,3 mil euros, um esforço significativo, mas absolutamente necessário, já que em causa estava a devolução de dinheiro dos contribuintes", vinca-se ainda no referido comunicado.

Segundo a liderança de Rui Rio, o esforço de equilíbrio das contas do partido não impediu que o PSD mantivesse "a sua dinâmica, incentivando a reflexão e a produção de ideias que alimentam o processo legislativo e político através do Conselho Estratégico Nacional ou inovando na inscrição online dos novos militantes que teve um forte impulso no início de 2021".

No comunicado, destaca-se também que, junto com o saldo positivo, foi possível aumentar também o ativo do PSD, que cresceu "1,7 milhões de euros, reforçando a solidez financeira" dos sociais-democratas, "que regista o valor de 20,7 milhões de euros de fundos patrimoniais".

PUB

Para a liderança de Rui Rio, trata-se, assim, de "uma situação líquida financeira muito positiva".