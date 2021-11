PSD critica prazo muito curto para discutir fundos europeus

Carla Soares Hoje às 20:46 Facebook

O PSD criticou esta terça-feira o prazo "muito curto" para a discussão pública do Acordo de Parceria Portugal 2030 prevista pelo Governo, enquanto o BE recebeu de Nelson Souza a garantia de que "não está em causa o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) com a marcação de eleições". Por sua vez, as confederações patronais faltaram à reunião com o ministro do Planeamento, justificando que o acordo deve ser apresentado à Concertação Social, a que prometem voltar.

Em comunicado, os representantes dos patrões dizem estar "disponíveis para retomar" a agenda de trabalhos da Concertação Social, designadamente a discussão sobre o aumento do salário mínimo" para 2022. Também querem ali debater o Portugal 2030 para integrar as suas propostas e não para uma "auscultação meramente protocolar".

Pelo PSD, o vice-presidente da bancada Afonso Oliveira relatou que Nelson de Souza lhe transmitiu "de forma muito clara que, durante 15 dias, no máximo três semanas, será o tempo de discussão pública". "Parece-nos muito curto para um tema desta importância", criticou, notando que estão em causa 23 mil milhões de euros de fundos estruturais. De resto, insistiu na prioridade ao crescimento, competitividade e apoios às empresas.

Já segundo o líder da bancada do BE, as eleições não terão "nenhuma consequência" no PRR. Na ronda de encontros entre Nelson Souza e o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, com partidos e parceiros sociais para apresentar as linhas orientadoras do acordo de parceria, Pedro Filipe Soares questionou o ministro sobre "dogmas que estão em cima da mesa" no que toca à dissolução do Parlamento e ao plano. Na sua resposta, Nelson Souza "foi bastante descritivo na forma como dissociou as duas questões".

Só falta Governo

"O PRR advém de um conjunto de metas e calendários pré-estabelecidos pelo Governo". E a "execução financeira para 2021 e uma larga parte de 2022 já estão acautelados com os desembolsos durante o ano de 2021", explicou o deputado do Bloco, acrescentando que "o dinheiro já existe e o Governo já tem à sua disposição para poder executar".

No que toca às "obrigações de calendário que Portugal tinha de cumprir até 31 de dezembro", nota que "todas as que dependiam da Assembleia foram cumpridas" .E "apenas faltam algumas, segundo o ministro poucas, medidas que decorrem da ação do Governo".

Já o PAN questionou os mecanismos de transparência e a rapidez da discussão do acordo de parceria, embora satisfeito com o reforço do financiamento das comunidades energéticas.

Os "Verdes" alertaram para a ausência de referência aos recentes contratos de exploração mineira.