PSD de Lisboa não vai apoiar nenhum dos candidatos à liderança

A distrital de Lisboa do PSD não vai apoiar enquanto estrutura nenhum dos candidatos à liderança do partido, uma posição comunicada na reunião alargada deste órgão, que decorreu na sexta-feira à noite.

Fontes presentes no encontro disseram este sábado à Lusa que esse foi o último ponto da ordem de trabalhos da reunião da Comissão Política Distrital alargada, com a presença de todas as concelhias, e que se tratou da comunicação formal pela nova direção eleita em 09 de novembro de uma posição já consensualizada internamente.

"Ficou claro que a distrital enquanto estrutura não apoiará nenhum dos candidatos", afirmou uma das fontes, explicando que existem apoiantes dos três candidatos que já se apresentaram à liderança do PSD, até entre os seus dirigentes.

Por exemplo, o novo líder da distrital de Lisboa, Ângelo Pereira, apoia Miguel Pinto Luz, enquanto o vice-presidente, Rodrigo Gonçalves, já declarou que está com Luís Montenegro. Na estrutura, existem também apoios para o atual líder Rui Rio, como o do vogal Américo Vitorino, havendo igualmente apoiantes dos três candidatos entre os deputados eleitos por este círculo.

"Não iremos dividir a distrital, cada um tomará as suas posições individuais", corroborou outra fonte à Lusa.

A distrital de Lisboa Área Metropolitana do PSD é a segunda em número de militantes ativos (com pelo menos uma quota paga nos últimos dois anos), cerca de 12700, atrás da do Porto (mais de 16 mil), mas, neste momento, é a que tem maior número de militantes em condições de votar.

De acordo com informação das 14.00 horas deste sábado disponível no microsite das diretas e congresso em www.psd.pt, existem 3876 militantes com as quotas em dia na Área Metropolitana de Lisboa, representando 19,34% do total dos 20044 militantes sociais-democratas que já estão em condições de votar para escolher o próximo presidente do PSD (os cadernos só fecham em 22 de dezembro).

As eleições diretas para escolher o próximo presidente do PSD realizam-se em 11 de janeiro, com uma eventual segunda volta uma semana depois, e o congresso está marcado para entre 7 e 9 de fevereiro, em Viana do Castelo.

Até agora, apresentaram-se como candidatos à liderança do PSD o atual presidente Rui Rio, o antigo líder parlamentar Luís Montenegro e o vice-presidente da Câmara de Cascais (distrito de Lisboa), Miguel Pinto Luz.