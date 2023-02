PSD defende provas de aferição nos 4.º e 6.º anos

Quer recuperação de aprendizagens até 2026, reforçar ação social e bolsa de mérito automática.

A bancada social-democrata entregou esta sexta-feira um projeto de lei para reintroduzir provas de aferição no final do 4.º e 6.º anos, de aplicação obrigatória e universal, eliminando as atuais. O PSD propõe ainda aumentar a dotação para a ação social escolar, avaliar e prolongar o plano de recuperação das aprendizagens até 2026 e apostar nas escolas de verão, bem como tornar automática a atribuição da bolsa de mérito a quem cumpra os requisitos, sem necessidade de candidatura.

O projeto de lei visa "a eliminação das provas de aferição no 2.º, 5.º e 8.º anos de escolaridade e, em sua substituição, introduzir a realização obrigatória de provas de aferição no final do 4.º ano e do 6.º ano", alterando um decreto de 2018. E os resultados destas avaliações externas devem ser conhecidos até final do ano letivo.