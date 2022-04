PSD denuncia regresso "encapotado" da "austeridade"

O PSD denunciou, esta segunda-feira, o que considera ser um regresso "encapotado" da "austeridade". E causa, o facto de o Governo alegadamente assumir que não haverá aumentos salariais ao nível da inflação.

"Há um regresso encapotado de uma certa austeridade pela previsível perda de rendimentos pelos salário da Função Pública", apontou o líder parlamentar do PSD, Paulo Mota Pinto, esta segunda-feira.

As declarações de Paulo Mota Pinto foram feitas no final de uma reunião com os ministros dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, e das Finanças, Fernando Medina, no Parlamento, sobre o Orçamento do Estado para 2022. Um documento que, segundo o PSD, traz uma "revisão em baixa do cenário macroeconómico" devido à guerra na Ucrânia.

"Embora com manutenção do défice", vincou Mota Pinto, ressalvando, de imediato, que o Governo garantiu que será "um fenómeno temporário ou conjuntural". Ainda assim, o líder parlamentar do PSD prosseguiu, denunciando que os dois ministros não assumiram que "não haverá perda de rendimentos".

Em causa, o facto de o Governo não pretender aumentar os salários da Função Pública para acompanhar a subida da inflação, segundo os sociais-democratas. O que, para o PSD, é o regresso da austeridade. "Embora de uma forma não assumida pelo Governo", criticou.

"O Governo assume que está a cobrar mais impostos porque a receita tem corrido melhor mas assume que não pode garantir a recuperação do poder de compra face à inflação. O resultado disso é a perda do poder de compra", vincou Paulo Mota Pinto, em conferência de Imprensa, esta segunda-feira, no Parlamento.