PSD diz que escolha de Pizarro mostra Costa limitado ao aparelho do PS

O PSD considerou, esta sexta-feira, que a escolha de Manuel Pizarro como ministro da Saúde demonstra que o primeiro-ministro "está cada vez mais limitado" ao aparelho socialista, e criticou a indisponibilidade de António Costa para mudar de política para o SNS.

"Aquilo que preocupa o PSD são as afirmações do primeiro-ministro, António Costa, aquando da demissão da ministra Marta Temido, quando afirmou que, independentemente de quem viesse a ser o próximo ministro, que não estaria disponível para mudar de política, de rumo para o SNS", criticou, em declarações à agência Lusa, o deputado do PSD Ricardo Baptista Leite a propósito da escolha do novo ministro da Saúde.

Para o social-democrata, o primeiro-ministro socialista "tem de reconhecer que as políticas públicas da saúde falharam e que é preciso mudar de rumo".

"A escolha de Manuel Pizarro demonstra que António Costa, enquanto primeiro-ministro, está cada vez mais limitado àquilo que é o aparelho socialista", defendeu.

Na análise de Ricardo Baptista Leite, o primeiro-ministro "limita-se a ter que escolher pessoas" da máquina do PS perante a sua indisponibilidade em permitir que o novo ministro possa impor uma nova visão e um conjunto de reformas para o SNS, "sem desprimor para a experiência passada de Manuel Pizarro como eurodeputado e como secretário de Estado da Saúde no tempo do primeiro-ministro José Sócrates".

"Aquilo que nos preocupa é que o SNS consiga responder efetivamente às necessidades e à procura dos doentes portugueses", enfatizou, considerando que neste momento os portugueses "não têm encontrado no SNS aquilo que são as respostas às suas necessidades".

Segundo o deputado do PSD, "se o Governo não mudar de rumo", continuará a haver "um desgaste cada vez maior do sistema público de saúde".

O primeiro-ministro, António Costa, propôs ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a nomeação do eurodeputado socialista Manuel Pizarro para o cargo de ministro da Saúde, em substituição de Marta Temido.

Manuel Pizarro, médico, especialista em medicina interna, foi secretário de Estado da Saúde nos dois executivos liderados por José Sócrates, entre 2008 e 2011.

No plano político, Manuel Pizarro foi por duas vezes candidato derrotado a presidente da Câmara do Porto, é o líder da Federação do Porto do PS e foi nono na lista de candidatos a eurodeputados socialistas nas últimas eleições para o Parlamento Europeu.

Manuel Pizarro nasceu em 1964, em Coimbra, mas residiu sempre no Porto, cidade em que foi médico no Centro Hospitalar e Universitário de São João e diretor clínico do Hospital da Ordem da Trindade.

Foi deputado do PS na Assembleia da República (2005-2013), tendo integrado a Comissão Parlamentar de Saúde. Entre 2013 e 2021, assumiu o cargo de vereador da Câmara Municipal do Porto.

Marta Temido, de 48 anos, pediu a demissão de ministra da Saúde no passado dia 30 de agosto, mas António Costa pediu-lhe para se manter em funções mais algumas semanas até concluir a aprovação do diploma que regulamenta o Serviço Nacional de Saúde (SNS).