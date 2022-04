PSD diz que Programa de Estabilidade é um "simples papel" com "tiques de maioria"

Enzo Santos com Lusa Hoje às 18:51 Facebook

O Grupo Parlamentar do PSD considera que o Programa de Estabilidade (PE) apresentado pelo Governo para o período de 2022-2026 é um simples papel sem medidas concretas, totalmente omisso em medidas de política económica e orçamental., e pediu que o Governo apresente um novo programa. "É um simples papel enviado à Assembleia da República" (AR), disse o deputado Duarte Pacheco em conferência de imprensa, esta terça-feira.

Na véspera do debate do PE, que decorrerá esta quarta-feira na AR, o Grupo Parlamentar do PSD apresentou um projeto de resolução que exorta o Executivo de António Costa a apresentar um novo PE, que não seja uma simples projeção do "comportamento da economia e das finanças públicas" e que apresente um plano de crescimento para o país. Assim, o PSD quer que o Governo, "no tempo útil que tem, apresente um verdadeiro programa de estabilidade", disse o deputado Duarte Pacheco.

Para a deputada Paula Cardoso, o PE apresentado pelo anterior Executivo de Costa poderá indicar os "primeiros tiques de maioria", disse. O Grupo Parlamentar do PSD pretende, assim, que o Governo quantifique e apresente medidas concretas "para promover o crescimento económico em Portugal", disse Duarte Pacheco. "Talvez por não querer ser avaliado, o Governo limitou-se a enviar um papel", acrescentou.