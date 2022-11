PSD em silêncio sobre pedido do Chega para inquérito parlamentar

O PSD manteve-se em silêncio, esta quarta-feira, sobre se irá ou não aprovar a criação de uma comissão parlamentar de inquérito, proposta pelo Chega. O objetivo do partido de André Ventura é apurar se, em 2016, António Costa considerou "inoportuno" o afastamento de Isabel dos Santos do Banco BIC, pressionando o Banco de Portugal (BdP) para que não o fizesse. O primeiro-ministro voltou a garantir que vai processar o ex-governador do BdP, Carlos Costa, acusando-o de ter montado uma "operação política de ataque" ao seu caráter no livro que agora publicou. O presidente da República procurou colocar alguma água na fervura.

André Ventura, do Chega, continua à espera de saber se o PSD apoia a intenção de criar uma comissão de inquérito. Contactadas pelo JN, fontes oficiais sociais-democratas ficaram em silêncio sobre a matéria, sendo que a IL também não respondeu.

Esta quarta-feira, o líder laranja, Luís Montenegro, irá participar na Assembleia Política do Partido Popular Europeu (PPE), em Lisboa, sendo de esperar que seja confrontado com a questão. O PSD, recorde-se, é peça-chave para que a comissão parlamentar de inquérito se realize, uma vez que é necessária a validação de, pelo menos, 46 deputados (um quinto do total) e o Chega tem apenas 12.