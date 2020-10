PSD Europa questiona Comissão sobre medidas do Governo para contratações públicas

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 16:14 Facebook

Twitter

Partilhar

O grupo parlamentar do PSD no Parlamento Europeu questionou, este domingo, a Comissão Europeia sobre as medidas do Governo português para agilizar a contratação pública. Os sociais-democratas acreditam existir uma "clara violação" das normas europeias e querem ouvir a avaliação da Comissão.

"Estamos perante uma clara violação das diretivas europeias de contratação pública e dos princípios da concorrência", afirmou Lídia Pereira, eurodeputada social-democrata e presidente do Partido Popular Europeu na recém-formada comissão especial para os Assuntos Fiscais no Parlamento Europeu.

A parlamentar acrescentou, numa nota enviada às redações, que a proposta de lei do Governo "não traz maior celeridade, até porque a maioria dos procedimentos concursais, no quadro vigente, já permite limitar a apresentação de propostas a apenas 6 dias".

A pergunta enviada à Comissão, e subscrita pelos seis eurodeputados do PSD, quer saber qual é a "avaliação" que o organismo que define a política da União Europeia (UE) faz da proposta do Executivo português, "em face dos alertas do Tribunal de Contas e, em concreto, sobre o respeito pelo dever de boa transposição de diretivas e princípio da concorrência".

PSD quer conhecer "mecanismos" para evitar corrupção

Os parlamentares laranjas pretendem conhecer que "mecanismos" a Comissão vai propor, a nível europeu, de modo a "prevenir e identificar situações de corrupção ou outro tipo de crimes". Para Lídia Pereira, sem atuação da Comissão, "a transparência dos processos ficará comprometida e, com isso, poderemos assistir a um aumento exponencial dos casos de corrupção".

O Tribunal de Contas (TdC), recorde-se, considerou, num parecer divulgado na sexta-feira pelo "Público", que as medidas do Governo aumentam "o risco de ocorrência de práticas ilícitas de conluio, cartelização, e até mesmo de corrupção na contratação pública", o que pode resultar em "limitação do mercado e distorção da concorrência".

A proposta - que, de acordo com o "Expresso", o Governo irá alterar - inclui medidas como um aumento dos ajustes diretos, o avanço para contratações com um programa preliminar sem a necessidade de um processo de execução ou a eliminação da limitação de convites a uma mesma entidade.

O diploma visa agilizar as contratações públicas para acelerar a execução dos milhões da UE na resposta à pandemia, mas foi criticado pelo TdC, pelo líder do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos - que também descreveu como "um autêntico escândalo" a hipótese de o Governo decidir pela não recondução do presidente do TdC - e, ainda, pelo candidato presidencial apoiado pela Iniciativa Liberal, Tiago Mayan.