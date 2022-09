PSD europeu recusa pagar viagem como prémio por petição

Líder da distrital de Faro tinha prometido visita a Bruxelas para quem angariasse mais assinaturas a favor do hospital.

A delegação do PSD no Parlamento Europeu já informou Cristóvão Norte, líder da distrital de Faro do mesmo partido, que não vai pagar as viagens a Bruxelas prometidas como prémio para quem recolhesse mais assinaturas para a petição pública a favor do Hospital Central do Algarve.

A ideia inovadora anunciada na passada quarta-feira por Cristóvão Norte gerou, afinal, uma polémica interna nas hostes sociais-democratas. Isto porque o líder da distrital de Faro prometeu que os cinco cidadãos que recolhessem mais assinaturas a favor da petição intitulada "Novo Hospital Central do Algarve Já", da qual é o primeiro subscritor, iam ter direito a uma viagem a Bruxelas para visitar o Parlamento Europeu, entre 28 e 30 de novembro. Só que o regulamento europeu não prevê que as viagens sejam utilizadas como prémio e a eurodeputada Maria Graça Carvalho veio agora garantir que não as vai comparticipar.