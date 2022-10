PSD expulsa quase uma centena de militantes

O PSD expulsou quase uma centena de militantes por terem participado em listas adversárias nas autárquicas de 2021. Metade dos processos visam filiados de Oeiras, que concorreram nas listas de Isaltino Morais, entre os quais o vice-presidente da Câmara e dois vereadores. Todos têm que ficar afastados do partido durante um período de cinco anos.

Os processos já foram terminados em junho e ainda são assinados pelo anterior presidente do Conselho de Jurisdição Nacional, Paulo Colaço. Mas só foram publicados na edição do Povo Livre da passada quarta-feira.

No total, são 92 os militantes expulsos do PSD por terem concorrido nas autárquicas em listas adversárias às do partido, a maior parte dos quais avançou em movimentos independentes.