PSD garante ser contra a prisão perpétua após críticas de Costa

Líder do PS acusou Rui Rio de considerar a hipótese no debate com André Ventura. PSD desmentiu, clarificou posição e ripostou que António Costa tentou enganar os portugueses.

A prisão perpétua saltou para a ribalta da pré-campanha e foi o tema, esta terça-feira, de uma troca de acusações entre PS e PSD, com algum "diz-que-diz" pelo meio e com António Costa e Rui Rio envolvidos. O PS acusou Rio de ceder ao Chega, o PSD respondeu que Costa tentou enganar os portugueses e clarificou que "Rui Rio é contra qualquer tipo de prisão perpétua".