PSD joga tudo em oito concelhos e atrai independente em Coimbra

O líder do PSD, Rui Rio, apresentou, esta sexta-feira, 51 candidatos às autárquicas, com o anúncio de oito apostas mais fortes, entre as quais Coimbra, onde atraiu para uma lista com o CDS-PP, o independente José Manuel Silva.

O ex-bastonário da Ordem dos Médicos, vereador pelo Movimento "Somos Coimbra", é o candidato que Rui Rio acredita reunir condições para "roubar" a Câmara de Coimbra ao socialista Manuel Machado, que preside à Associação Nacional dos Municípios Portugueses.

A aposta no independente fora anunciada, uma hora, antes pelo CDS/PP. É uma das oito apostas mais fortes, apresentadas, em conferência de Imprensa realizada em Coimbra, pelo líder dos sociais-democratas.

Nas lista de 51 candidatos, consta ainda a escolha de Pedro Machado para concorrer à Câmara da Figueira da Foz, apesar da disponibilidade do ex-líder do PSD e antigo primeiro-ministro Pedro Santana Lopes.

Outra aposta destacada por Rui Rio é a da escolha da ex-diretora da Faculdade de Medicina do Porto, Maria Amélia Ferreira , para concorrer à Câmara do Marco de Canaveses.

Em Estremoz, o PSD vai apostar no ex-diretor Clínico do Hospital da Luz e presidente da Assembleia Municipal de Fronteira desde 1994. Trata-se de José Roquete. Já em Portalegre, a presidente da Câmara de Arronches, Fermelinda Carvalho, vai tentar dar o salto para a capital de distrito, autarquia presidida por uma autarca independente.

Por sua vez, em Chaves avança o ex-presidente da Câmara de Valpaços, Fernando Tavares. Também em Vila Real de Santo António, o ex-autarca Luís Gomes procura o regresso numa autarquia social-democrata, onde a atual presidente da Câmara já anunciou que não se recandidata. E, em Pedrógão Grande, Rui Rio está convencido que o economista António José Lopes conseguirá "roubar" ao PS.