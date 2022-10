PSD pondera mudar lei devido ao caso do marido da ministra Ana Abrunhosa

Hermana Cruz Hoje às 12:01 Facebook

O PSD está a ponderar a avançar com uma proposta de alteração à lei devido ao caso do marido da ministra da Coesão, Ana Abrunhosa. É que, no parecer da Procuradoria-Geral da República aponta-se para uma necessidade de clarificação dos conceitos de contratação pública e de pessoa coletiva.

A decisão só será tomada depois da análise do Orçamento do Estado para 2023. Mas o PSD está a ponderar avançar com uma iniciativa legislativa, com vista à alteração da lei nº52/2019, de 31 de julho (regime do exercício de funções por parte dos titulares dos cargos políticos e cargos públicos).

É que, mesmo que o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, envie, de facto, o diploma para o Tribunal Constitucional, o processo pode levar anos. Isto porque, não existem prazos para a conclusão de um pedido de fiscalização sucessiva de uma lei, ao contrário da fiscalização preventiva.

No parecer pedido pela ministra da Coesão, Ana Abrunhosa, a Procuradoria-Geral da República (PGR) aponta um caminho: a clarificação da amplitude do conceito de contratação pública e de pessoa coletiva.

"A fixação literal nos conceitos de contratação pública e de pessoa coletiva representa um duplo fator de obscuridade e que deve ser ponderado cuidadosamente", lê-se no parecer 6/2021 do Conselho Consultivo da PGR, aprovado a 27 de maio de 2012, e que foi enviado por Ana Abrunhosa para a Comissão parlamentar de Transparência e Estatuto dos Deputados, em resposta a um requerimento apresentado pela deputada social-democrata Emília Cerqueira.

Junto com o parecer, que também foi remetido à Comissão de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local, foi enviado também pela ministra da Coesão o entendimento da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, segundo o qual "não se constata qualquer impedimento que impeça o cônjuge de eventual membro do Governo da área da Coesão Territorial de apresentar candidatura a apoios comunitários e receber verbas que sejam aprovadas no âmbito dessa candidatura, desde que não ocorra a realização de qualquer tipo de procedimento de contratação pública".

A PGR concorda, como garantiu a ministra. "Considerando que a aprovação da candidatura, apresentada pelo cônjuge da ministra da Coesão Territorial, não é, em princípio alcançada pelo conceito de contratação pública, nada sugere que fique comprometida a validade do ato que admita a candidatura", lê-se no parecer, em que se constata que o caso envolve "um ato administrativo bilateral e não um contrato".

A PGR ressalva, porém, que tal interpretação deve-se ao facto de não ser possível "identificar" no processo legislativo e na lei nº52/2019, de 31 de julho, "um sentido amplo de contratação pública", quanto a "inibições que recaem sobre os cônjuges de titulares de cargos políticos".

"O conceito de contratação pública, eixo fundamental do impedimento e da inibição aplicável a cônjuges e pessoas que vivam em união de facto com titulares de cargos políticos, deixa a fronteira da legalidade ao sabor das contingências imprevisíveis, como seja a atribuição de subvenções por ato administrativo ou no cumprimento de um contrato", aponta a PGR, no relatório com 100 páginas.

Ou seja, a Procuradoria considera que a lei "deixa de fora um vasto conjunto de prestações públicas que se julga deverem beneficiar de cuidados de imparcialidade semelhantes ou iguais". Assim como encontra "obscuridade" no conceito de "pessoa coletiva".

Daí, a PGR fazer questão de "assinalar o manifesto inconveniente em conservar obscuridades em normas legislativas de tão elevada centralidade para a ordem jurídica e para o Estado de Direito democrático". E de recomendar ponderação cuidada ao legislador, lembrando que uma alteração legislativa deste âmbito pode ser feita por iniciativa do Parlamento ou do Governo. A ministra da Coesão já fez saber, publicamente, que se opõe a qualquer alteração à lei em causa.