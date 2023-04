PSD prepara-se para pedir cartão vermelho a António Costa nas europeias

O PSD reúne-se, na quarta-feira à noite, em Conselho Nacional para iniciar o processo de revisão estatutária, que culminará num congresso a 25 de novembro. Embalado por sondagens que dão, pela primeira vez, o partido à frente do PS e numa fase em que os sociais-democratas se preparam para intensificar a oposição ao Governo, num crescendo rumo às europeias de 2024, o líder do partido, Luís Montenegro, prepara-se para apelar aos portugueses que deem um cartão vermelho a António Costa.

Na reunião de quarta-feira à noite, espera-se que Luís Montenegro apresente as linhas gerais da revisão estatutária do programa, que poderá ser ultimada na reunião prévia da Comissão Política Nacional. Uma reforma que alguns setores do partido desejam que seja profunda e não "meramente cosmética".

"Tem que haver uma reforma estrutural. Os estatutos nunca foram completamente alterados e estão distantes da realidade atual dos partidos", sustentou, ao JN, um conselheiro nacional, defendendo, por exemplo, primárias para a escolha do líder (eleições abertas a simpatizantes e não apenas a militantes) e a uniformização das datas das eleições das concelhias e distritais.